2021/10/22 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_-_لبنان هو ذلك المشاكس التي جاءت ولادته على تقاطعات مفصليّة، وبمستويات دوليّة وإقليميّة ومحليّة.



لقد سبقته سايكس بيكو بأعوام قليلة، كما كان وهج أكتوبر يزداد تألّقاً من حوله.



بلد المنشأ كان في طور التكوين الملتبس، فقد أُعلن كبيراً وهو لم يكن إلّا في طور النشوء، وفي منطقة كانت تموّجات تبدلاتها تضرب بين محيط لها وخليج، لتتمخض دولاً وممالك وإمارات، متناقضة في التكوين ومعطّلة في الوظيفة، وبكابوس بدأت إرهاصات ت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الشيوعي اللبناني في ذكراه 97... سيبقى حزب الفقراء ومقاومة الاحتلال - حسن خليل - لبنان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الشيوعي اللبناني في ذكراه 97... سيبقى حزب الفقراء ومقاومة الاحتلال - حسن خليل - لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).