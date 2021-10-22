زمن الارتجال والخفّة - نهاد ابو غوش

2021/10/22 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش عن قرار السلطة ..



أية سلطة حجب وإغلاق المواقع الاليكترونيةنص قديم نسبيا ( 3 سنوات) لكنه ما يزال صالحا لكل أزمنة وأمكنة القمع والتعسفيجري اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية تمس حياتنا ومستقبلنا، بالارتجال والخفة والتسرع و"الشلفقة" وقصر النظر، ومن دون اي دراسة ناهيك عن المسوغات القانونية والمصلحة العامة، فإذا اقترن كل ذلك بالجهل والعداء لقيم ومبادىء الحرية والديمقراطية والتعددية، وانعدام القدرة على ......





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