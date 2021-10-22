ديوان الوقف السني يوصي بإبقاء ’الاحترازات’ الصحية في المساجد

2021/10/22 | 21:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الوقف السني، الجمعة، بإبقاء الإجراءات الصحية، في المساجد دون تغيير.

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وقال الديوان في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (22 تشرين الأول 2021): إن "المجلس العلمي المركزي في ديوان الوقف السني وممثلو الجهات الدينية والصحية يوصون بإبقاء الإجراءات الصحية في المساجد على ماهي عليه من دون تغيير".

وأضاف أن "ذلك يأتي تماشياً مع الوضعين الصحي والاجتماعي الحاليين في العراق مع ضرورة رفع الوعي الصحي للمواطنين وتوجيه الأئمة والخطباء بتثقيف الناس وحثهم على أخذ جرعات التطعيم وعدم القياس على الحالة في الدول المجاورة فلكل بلدٍ ظروفه".

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