2021/10/22 | 21:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت جولة المحادثات الاثنين الماضي عقب توقف دام تسعة أشهر للاجتماعات التي تقودها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية، حيث تمثل الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثات جنيف السورية تنتهي بـ"خيبة أمل كبرى") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محادثات جنيف السورية تنتهي بـ"خيبة أمل كبرى") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).