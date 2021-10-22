مجلس الخدمة يوضح 'حقيقة' اطلاق استمارة التوظيف الخاصة بـ3 مؤسسات

2021/10/22 | 21:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الجمعة، اطلاق استمارة التوظيف الخاصة بثلاث مؤسسات حكومية.

وقال اعلام المجلس في بيان اليوم، (22 تشرين الاول 2021)، ان "الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي ينفي اطلاق استمارة التوظيف الخاصة بمجلس الدولة وبيت الحكمة وديوان الرقابة المالية".

وأوضح اللهيبي، ان "مجلس الخدمة وافق خلال جلسته السادسة والعشرون على اطلاق استمارة التوظيف الخاصة بهذه المؤسسات وتحديد نهاية الشهر الجاري لاطلاقها".

وأكد، ان "ماتم نشره من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اطلاقها عار عن الصحة وليس له دقة"، داعيا "الخريجين الى عدم تصديق هكذا اخبار مزيفة واعتماد الاخبار من موقع المجلس الرسمي".

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