2021/10/22 | 21:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأوصى المجلس العلمي المركزي في ديوان الوقف السني، اليوم الجمعة، باستمرار الإجراءات الصحية في المساجد.وذكر المكتب الإعلامي لديوان الوقف السني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجلس العلمي المركزي في ديوان الوقف السني وممثلي الجهات الدينية والصحية، أوصوا بإبقاء الإجراءات الصحية في المساجد على ما هي عليه من دون تغيير، تماشياً مع الوضعين الصحي والاجتماعي الحاليين في العراق".وأكد البيان "ضرورة رفع الوعي الصحي للمواطنين وتوجيه الأئمة والخطباء بتثقيف الناس وحثهم على أخذ جرعات التطعيم، وعدم القياس على الحالة في الدول المجاورة فلكل بلدٍ ظروفه الخاصة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السني يوصي باستمرار الإجراءات الصحية في المساجد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوقف السني يوصي باستمرار الإجراءات الصحية في المساجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).