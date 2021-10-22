2021/10/22 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوصى المجلس العلمي المركزي في ديوان الوقف السني، اليوم الجمعة، باستمرار الإجراءات الصحية في المساجد.وذكر المكتب الإعلامي لديوان الوقف السني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “المجلس العلمي المركزي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توصيات من الوقف السني باستمرار الإجراءات الصحية في المساجد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توصيات من الوقف السني باستمرار الإجراءات الصحية في المساجد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توصيات من الوقف السني باستمرار الإجراءات الصحية في المساجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).