2021/10/22 | 21:40 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: vq-wnDMePc8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفقر خلاني أدمن المخدرات و أخسر شرفي | كلام الناس) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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