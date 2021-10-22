2021/10/22 | 21:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vq-wnDMePc8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفقر خلاني أدمن المخدرات و أخسر شرفي | كلام الناس) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفقر خلاني أدمن المخدرات و أخسر شرفي | كلام الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).