2021/10/22 | 21:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لمذيعة CNN، بيكي أندرسون، إن المناقشات الفنية بين الصندوق ولبنان تركز على تحديث الأرقام الأساسية لمعالجة الخسائر المالية للبلاد.

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