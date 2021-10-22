لماذا فشل الغربيون في فهم التطرف الاسلاموي ؟ - حميد زناز

2021/10/22 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_زناز يعود صعود الإرهاب في الغرب في جزء كبير منه إلى عدم القدرة على فهم الغربيين للظاهرة.



إن استحضار المفكرين والسياسيين الغربيين لمقولات مثل حقوق الإنسان والعلمانية والحرية الدينية ، فضلاً عن اعتبار الإرهابيين مرضى نفسيين ، كل هذا أدى إلى ظهور رؤية ضبابية وشبه متسامحة مع الإرهاب الاسلاموي.



لقد ساهمت هذه النظرة الغامضة و المتذبذة في تشجيع الأعمال الإرهابية.



مرعب هذا التسامح من الغرب تجاه هؤلاء البرابر ......





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