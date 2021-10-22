2021/10/22 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أطلت الممثلة المصرية منة شلبي، اليوم الجمعة، على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بفستان طويل كت باللون الأخضر اللامع.واعتمدت منة شلبي مكياجاً ناعماً، اختارت معه تسريحة الشعر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منة شلبي تتألق في ختام مهرجان الجونة المركز الخبري الوطني.

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