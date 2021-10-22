أسهم شركة مرتبطة بمشروع ترامب الإعلامي ترتفع 200 في المئة

2021/10/22 | 22:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاود سهم شركة استثمارية جديدة مرتبطة بمشروع شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ارتفاعه في البورصة قبل وقف التداول به، الجمعة، بشكل مؤقت بسبب التقلبات الحادة.

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