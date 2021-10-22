بجهد استخباري.. الأمن يحرر مختطفاً ويطيح بخاطفه في بغداد

2021/10/22 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن تحرير مختطف وإلقاء القبض على خاطفه في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد تواصل القطعات الأمنية في قيادتنا ووفق جهد استخباري مكثف، وبتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، وبعد ورود بلاغ سريع من احد المواطنين عن وجود شخص مختطف، تم تشكيل فريق عمل من خلية مكافحة الخطف ومفرزة من جهاز الأمن الوطني وقوة بالزي المدني من كتيبة استطلاع قيادتنا، وبإشراف ومتابعة من مدير استخبارات قيادة عمليات بغداد، تم تحرير المختطف واعتقال خاطفه في احد قواطع المسؤولية".

وأشارت القيادة إلى أن "تعاون المواطنين كان له الدور الكبير في إنجاح هذه العملية".

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