إسرائيل تصنف ست مجموعات من المجتمع المدني الفلسطيني

2021/10/22 | 22:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن ست مجموعات من المجتمع المدني الفلسطيني يدعمها المجتمع الدولي "منظمات إرهابية"، مما أثار استياء نشطاء حقوق الإنسان.

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