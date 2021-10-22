العتابي: من الصعوبة تشكيل الكتلة الاكبر بسبب الخلافات حول نتائج الانتخابات

2021/10/22 | 22:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، علي عطية العتابي، اليوم الجمعة، ان من الصعوبة تشكيل الكتلة الاكبر بسبب الخلافات حول نتائج الانتخابات، مشيرا انه لا يمكن للمفوضية تغيير نتائج الانتخابات.وقال العتابي في “تغطية خاصة” من الصعب السيطرة على اجهزة مفوضية الانتخابات”، مشيرا ان “موظفي المفوضية غير متمكنين من التحكم باجهزة الاقتراع”.وبين ان “من الصعوبة تشكيل […]

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