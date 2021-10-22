ايتوري سكولا:10 مايو 1931- 19 يناير 2016:الأفلام الأولى - بلال سمير الصدّر

2021/10/22 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر هو تلميذ فيتورير دي سيكا،المخرج الايطالي الكبير الذي ترك بصمة لاتنسى على الواقعية الايطالية،فهو من الجيل الوسط الذي تتلمذ وقدم مباشرة بعد جيل العمالقة...جيل انتونيوني وفليني ودي سيكا وفيسكونتي...هذا الجيل الذي كان مندفعا أكثر في الأفكار...هذا الجيل الذي لم يكن مشغولا تماما بتأسيس سينما خاصة به أو تيار سينمائي مخالف للسائد أو للمألوف،ومن الممكن القول ان السينما الابداعية كانت بالنسبة لهم وسيلة تعبي ......





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