بايدن وماكرون يبحثان هاتفيا تعزيز الدفاع في أوروبا

2021/10/22 | 22:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة خلال محادثة هاتفية في الجهود التي يتعيّن بذلها من أجل تعزيز الدفاع في أوروبا، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

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