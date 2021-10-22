2021/10/22 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، النقاب عن اعتزام أمريكا العودة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بعد 4 سنوات من انسحابها.وقالت المصادر، إن الولايات المتحدة تخطو خطوات أولية صوب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 4 سنوات من الانسحاب..



واشنطن تخطط للعودة لـ “اليونسكو” المركز الخبري الوطني.

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