المفوضية تعلن الموقف اليومي الخاص بطعون الانتخابات

2021/10/22 | 22:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، الموقف اليومي الخاص بطعون الانتخابات، مبينة ان مجلس المفوضية أوصى برد 294 طعنا ووافق على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات المطعون بها من قبل أحد مرشحي كركوك.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، (22 تشرين الاول 2021)، ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استمرت هذا اليوم الجمعة ٢٢ تشرين الأول، بدراسة الطعون المقدمة إليها وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض ٢٩٥ طعنا على مجلس المفوضين هذا اليوم الجمعة وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد ٢٩٤ طعنا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام الماده ٣٨ /أولا من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ حيث ان الطاعن لم يحدد المحطة او المركز الذي يطعن بنتائجه وطلبه فتح جميع محطات الدائرة الانتخابيه أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وأضاف البيان، "كما قرر المجلس الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية المطعون بها بناء على طعن أحد المرشحين في محافظة كركوك كونه جاء مدعما بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي".

وأوضح، ان "فرز الأصوات وعدها يدويا يكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقا والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

وأشار إلى ان "النظر ببقية الطعون سيتم تباعا، على أن تقوم المفوضية ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يوميا لحين إكمالها جميعا".

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