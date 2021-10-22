محمد صلاح: أود البقاء في ليفربول حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية لكن الأمر

2021/10/22 | 22:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إنه يود البقاء في صفوفه حتى آخر يوم في مسيرته الكروية، لكن ذلك يعود إلى النادي و"ليس بيدي"، حسب تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية.

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