عضو ائتلاف النصر: مخالفات كثيرة ومؤشرات سلبية رافقت عمل مفوضية الانتخابات

2021/10/22 | 22:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو ائتلاف النصر، حمزة الحردان، اليوم الجمعة، ان مخالفات كثيرة ومؤشرات سلبية رافقت عمل مفوضية الانتخابات، مشيرا ان المفوضية لم تتعامل لغاية الان بشكل جدي مع الطعون المقدمة.وقال الحردان لبرنامج “حصاد الايام” انه “كنا داعمين لاجراء انتخابات تلبي طموحات الشعب العراقي”، لافتا ان “المشاكل بدأت بعد اعلان النتائج بطريقة مربكة”.واشار ان […]

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