2021/10/22 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس صالح يعزي بوفاة الشاعر سمير صبيح المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح يعزي بوفاة الشاعر سمير صبيح) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح يعزي بوفاة الشاعر سمير صبيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).