صلاح يتحدث عن مستقبله مع ليفربول: الأمر ليس بين يديّ

2021/10/22 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المهاجم المصري محمد صلاح، الجمعة، أنه أعلم فريقه ليفربول الإنكليزي بأنه يرغب في البقاء معه حتّى نهاية مسيرته، إلاّ أن "الفرعون" أصر على أنّ نجاح مفاوضات تمديد عقده مع النادي "لا تعتمد عليّ".

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