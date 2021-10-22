محلل سياسي: عدم استجابة المفوضية لاصوات الشارع سيبقي الاعتصام مفتوحا

2021/10/22 | 23:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، جاسم الموسوي، اليوم الجمعة، لا يمكن للعراق ان يدار دون توافق سياسي، لافتا ان عدم استجابة المفوضية لاصوات الشارع سيبقي الاعتصام مفتوحا.وقال الموسوي لبرنامج “حصاد الايام” ان “هناك مؤامرة تحاك ضد الحشد الشعبي والقوى الوطنية”، موضحا انه “قد يتم تغييب الحشد الشعبي عن المشهد بابعاد غطائه السياسي”.واضاف ان “هناك […]

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