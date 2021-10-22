رئيس الجمهورية يعزي بوفاة الشاعر سمير صبيح

2021/10/22 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععزّى رئيس الجمهورية برهم صالح، الشاعر سمير صبيح الذي توفي صباح اليوم إثر حادث مؤسف.وقال صالح في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة: "تلقينا بألم وحزن بالغيّن رحيل الشاعر العراقي الكبير سمير صبيح".وأضاف: "أُعزي الشعب العراقي والأوساط الثقافية والادبية برحيل الفقيد، ولعائلته ومحبيه جميل الصبر والسلوان، مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته".وتوفى الشاعر سمير صبيح، صباح اليوم، إثر حادث سير في محافظة واسط.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الشاعر الكبير سمير صبيح توفى إثر حادث سير فجر اليوم بطريق بدرة- الكوت في محافظة واسط".

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