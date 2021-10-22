العشقُ أَحياني - ريتا عودة

2021/10/22 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة -1-حينَ اخْتَارَكَ العِشْقُ لي واخْتَارَني لكَ تَدَفَقَتِ الحَيَاةُ بالمَعَانِي، فالعشقُ أحْيَاكَ والعِشْقُ أحْيَانِي.-2-في عينيَّ نورُ اللهِ، من خلاله أرَاكَ.من خلالهِ أحبُّكَ.-3عجبًا..!السَّهْمُ الذي اخْتَرَقَ قَلبي لَمْ يُدْمِهِ..!لَقَدْ مَلَأَهُ عِشْقًا.-4-أن تعشقَ أي أن يتناغمَ نبضُ قلبِكَ وقلبِهِ، فجأةً، على ذَاتِ الإيقاع.-5-أتع ......





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