2021/10/22 | 23:25 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: r5eqlhLASKE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معجنات بنكهة الماجستير | حامل الشهادة العليا علي سعد يقهر البطالة | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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