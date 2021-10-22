2021/10/22 | 23:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J9l5flZ5Dc0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانتخابات النيابية.. الشارع العراقي يشهد تصعيدا في وتيرة اعتراضات الخاسرين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الانتخابات النيابية.. الشارع العراقي يشهد تصعيدا في وتيرة اعتراضات الخاسرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).