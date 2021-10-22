النقل تعلن الغاء جزء من التحذير المفروض من منظمة الطيران الفيدرالية على الاجواء العراقية

2021/10/22 | 23:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة النقل، الجمعة، الغاء جزء من التحذير الجوي الذي فرضته منظمة الطيران الفيدرالية FAA عام 2014 على الفضاء الجوي ابان الحرب على تنظيم داعش.

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وقال مدير قسم أدارة الحركة الجوية جاسم عبد علي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 تشرين الاول 2021)، إنه "بعد تنفيذ توجيهات وزير النقل ناصر الشبلي والتنسيق العالي مع كافة الجهات المعنية و الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة والمشاركة في الاجتماعات والندوات العديدة مع منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) وجمعية النقل الجوي (اياتا) والشركات العابرة للفضاء الجوي العراقي تم بحمد الله وشكره الغاء جزء من التحذير الجوي الذي تم فرضه منذ عام 2014 على الفضاء الجوي العراقي ابان الحرب على تنظيم داعش الارهابي".

واوضح ان "تقليص التحذير على الفضاء الجوي العراقي خطوة ايجابية لها ابعاد اقتصادية واضحة تؤدي الى زيادة عدد الطائرات العابرة للفضاء الجوي العراقي وبالتالي ترفع واردات الميزانية العامة للدولة ، لافتاً الى ان إدارة الطيران الفيدرالية FAA قامت اليوم برفع اعلان الطيارين NOTAM الخاص بالفضاء الجوي العراقي الذي كان يعتبر الأجواء غير آمنة وخطرة على نواقل الطيران الامريكية ولمدة ثمان سنوات تم اليوم استبدالها بإعلان جديد يعتبر الارتفاعات العالية من فوق 32000 قدم كارتفاعات آمنة وصالحة لمرور وعبور شركات الطيران".

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