النقل: الغاء جزء من التحذير الجوي لمنظمة الطيران FAA على الاجواء العراقية

2021/10/22 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت وزارة النقل /الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية ،اليوم الجمعة، الغاء جزء من التحذير الجوي الذي فرضته منظمة الطيران الفيدرالية FAA عام 2014 على الفضاء الجوي ابان الحرب على تنظيم داعش الارهابي . وقال مدير قسم أدارة الحركة الجوية جاسم عبد علي، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد تنفيذ توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي والتنسيق العالي مع الجهات المعنية كافة و الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة والمشاركة في الاجتماعات والندوات العديدة مع منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) و جمعية النقل الجوي (اياتا) و الشركات العابرة للفضاء الجوي العراقي تم الغاء جزء من التحذير الجوي الذي فرض منذ عام 2014 على الفضاء الجوي العراقي ابان الحرب على تنظيم داعش الارهابي" . وأضاف، ان "تقليص التحذير على الفضاء الجوي العراقي خطوة ايجابية لها ابعاد اقتصادية واضحة تؤدي الى زيادة عدد الطائرات العابرة للفضاء الجوي العراقي وبالتالي ترفع واردات الميزانية العامة للدولة"، لافتاً الى ان "إدارة الطيران الفيدرالية FAA قامت اليوم برفع اعلان الطيارين NOTAM الخاص بالفضاء الجوي العراقي الذي كان يعتبر الأجواء غير آمنة وخطرة على نواقل الطيران الامريكية ولمدة ثمان سنوات ، حيث تم اليوم استبدالها بإعلان جديد يعتبر الارتفاعات العالية من فوق 32000 قدم كارتفاعات آمنة وصالحة لمرور وعبور شركات الطيران ".

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