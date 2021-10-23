أليك بالدوين يكسر صمته.. ويدلي بتصريحه الأول عن مديرة تصوير فيلمه بمقذوف سلاح يحمله

2021/10/22 | 23:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى الممثل الأمريكي أليك بالدوين بأول تصريح علني له منذ إطلاق النار القاتل في موقع تصوير فيلمه الجديد يوم الخميس.

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