نص - ثلاثية أسخيلوس – حاملات الشراب - محمد زكريا توفيق

2021/10/22 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الثلاثية تتكون من ثلاث مسرحيات، هي: أجاممنون، "حاملات الشراب" و"ربات الغضب".



شخصيات المسرحية:أوريستيس: ابن الملك أجاممنون والملكة كليتيمنسترا إلكترا: أخت أوريستيسكليتيمنسترا: الملكة وأم أوريستيسأيجيسثيوس: زوج أم أوريستيسسيليسا: خادمة أوريستيس العجوزبيلاديس: رفيق أوريستيسالكورس: مجموعة سبايا حروب سابقة رئيس الكورسربات الغضبخادمالمسرحية ......





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