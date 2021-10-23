2021/10/23 | 00:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n9Aaa-lZsx0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شابة عراقية تبتكر كف صناعي متحرك لتسهم في مساعدة مبتوري الأطراف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شابة عراقية تبتكر كف صناعي متحرك لتسهم في مساعدة مبتوري الأطراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).