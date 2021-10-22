تغير المناخ يتحول إلى مكسب لروسيا.. ويهدد قناة السويس

2021/10/23 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكل تغير المناخ كارثة تهدد العالم بالفيضانات والحرائق والجفاف وتكاليف مالية كبيرة لمواجهة ذلك، غير أنه على عكس ذلك تحول ارتفاع درجة الحرارة إلى فرصة اقتصادية كبيرة لإحدى المدن الروسية بالمحيط المتجمد الشمالي.

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