بين العلم والبيزنيس - مجدى عبد الحميد السيد

2021/10/23 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدى_عبد_الحميد_السيد من مميزات العولمة انتشار العلم والمعرفة بصورة كبيرة حول العالم مما أدى بالفعل إلى الرفاهية وتطوير العلوم التطبيقية فى شتى مجالات البحث العلمى فى معظم دول العالم فأفادت البشر كثيرا فى مجالات الصحة والصناعة والزراعة .



ولكن العولمة تعتمد أولا وأخيرا على الشركات المتعددة الجنسيات وعلى البيزنيس العالمى الذى امتد إلى العلم وربما تحكم فى مقدراته بصورة كبيرة ، فالكثير من البحوث التطبيقية أصبحت تعتمد على م ......





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