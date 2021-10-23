وزير في حكومة الكاظمي: نادم على تسنمي المنصب لهذه الأسباب

2021/10/23 | 00:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الجمعة، عن ندمه لتسنمه المنصب، عازيا ذلك إلى جملة أمور تسببت في جعل السنة "الأسوء" على العراق.

وقال الخفاجي، في لقاء متلفز تابعه NRT عربية اليوم، (22 تشرين الاول 2021)، انه "نادم جدا على استلامي الوزارة، فقد اضعت مستقبلي الوظيفي والمهني الذي مضى عليه 40 سنة".

وأضاف، "فقد مرت أسوء سنة على العراق، منها الظروف المناخية وتغيير سعر الصرف والموازنة وغيرها، وكنت ساستقيل لولا دعم الكاظمي لي وللزراعة، فقد خصص مجلس الوزراء 100 مليار وقمت بتحويلها إلى الصناعة فضلا عن اتصاله مع السعودية والحصول على 100 الف طن ثابت، فلا استطيع ان امضي بعمل الوزارة بـ110 مليار".

وعن ملف الفساد ذكر الخفاجي، ان "الوزارة قامت بشراء طائرات ايرباص فرنسية بـ30 مليار قبل سنوات"، مبينا انه "وعند استفساري عن سبب بقائها في مطار الصويرة قالوا فيها مشكلة صناعية في المحرك رغم انها جديدة، وتمت احالتها إلى مناقصة لتصليح الطائرات في جنوب افريقيا بـ20 مليار، وعلى اثر ذلك قمت بالغاء المناقصة، وذهبت في زيارة إلى فرنسا برفقة الكاظمي الا ان الشركة المصنعة نفت علمها بالموضوع، وتم تشكيل لجنة مفاوضات مع فرنسا ووصلنا إلى مبلغ 3,5 إلى 4 مليار لتصليح الطائرات مع تدريب الطيارين واخرين، وبعد مرور اسبوعين إلى ثلاثة اسابيع لم يأت أحد من شركة ايرباص، وعند ذهابي إلى فرنسا مرة اخرى طلبت من الوزير الفرنسي "الفصل" باصلاح الطائرات ومختبر نسيجي للفسائل ولبى الوزير الطلب".

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