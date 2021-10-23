تركي آل الشيخ ينشر فيديو لدبابة تحطم سيارة في موسم الرياض:

2021/10/23 | 00:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو أظهر دبابة صغيرة تحطم سيارة، حيث تبين أنها لعبة مُدرجة في منطقة "فيلد كومبات"، ضمن برنامج الأنشطة الترفيهية لموسم الرياض.

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