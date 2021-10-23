توقعات بوصول الاستثمار الأجنبي في الصين إلى تريليون يوان خلال 2021

2021/10/23 | 00:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقعت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة، أن يتجاوز الاستثمار الأجنبي في الصين تريليون يوان - 160 مليار دولار - هذا العام.وأشارت وزارة التجارة، إلى أن البلاد يمكن أن تحقق هدف استقرار الاستثمار الأجنبي لهذا العام مع مختلف الظروف المواتية …

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