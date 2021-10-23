دول مجموعة السبع تُقر مبادئ مشتركة بشأن التجارة الرقمية

2021/10/23 | 00:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة، بعد اجتماع لوزراء التجارة في دول مجموعة السبع، أن دول التكتل الثري اتفقت على مجموعة من المبادئ التي تحكم استخدام البيانات عابرة الحدود والتجارة الرقمية.وأوضحت بريطانيا، أن دول مجموعة السبع تعارض الحمائية …

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