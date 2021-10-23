واشنطن تعلّق على تصنيف إسرائيل منظمات فلسطينية على أنها

2021/10/23 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستسعى للحصول على معلومات من إسرائيل بشأن تصنيفها منظمات فلسطينية غير حكومية على قائمة الإرهاب.

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