2021/10/23 | 00:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RS1-AWkYj14

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقيقة الضغوط والتدخلات بملف التعيينات | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حقيقة الضغوط والتدخلات بملف التعيينات | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).