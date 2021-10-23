2021/10/23 | 00:35 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: RS1-AWkYj14
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقيقة الضغوط والتدخلات بملف التعيينات | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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