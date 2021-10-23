2021/10/23 | 00:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 95TCmC0n0Gk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الحكيم: العراق سيتأثر كثيراً من الناحية السياسية والاقتصادية في حال تأخر تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد الحكيم: العراق سيتأثر كثيراً من الناحية السياسية والاقتصادية في حال تأخر تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).