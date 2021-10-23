القدس بؤرة دائمة وملتهبة للصراع - نهاد ابو غوش

2021/10/23 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش الصراع والمواجهات في القدس لم تتوقف يوما واحدا، لسبب بسيط وهو وجود خطة إسرائيلية شاملة لتهويد القدس، وتغيير طابعها العربي الفلسطيني، الإسلامي -المسيحي التعددي، إلى مدينة إسرائيلية يهودية، تتعاون على تنفيذ هذه الخطة مختلف الأطراف الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية مثل الحكومة ووزاراتها وأجهزتها ومؤسساتها الإدارية والأمنية، مع البلدية وجمعيات المستوطنين، والجماعات الدينية الحزبية المتطرفة.لذلك كل ......





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