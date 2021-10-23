الغولف في طهران..مضمار متقلّص لرياضة شعبيتها آفلة

2021/10/23 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يشبه‭ ‬خشايار‭ ‬تمدن‭ ‬نظراءه‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الغولف،‭ ‬بقميص‭ “‬بولو‭” ‬رمادي‭ ‬اللون‭ ‬وقبعة‭ ‬بيضاء‭ ‬ونظارتين‭ ‬شمسيتين،‭ ‬لكنه‭ ‬يختلف‭ ‬عنهم‭ ‬بخوضه‭ ‬دورة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬حفرة،‭ ‬بخلاف‭ ‬المضامير‭ ‬العالمية‭ ‬المصطلح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬حفر‭ ‬أو‭ ‬18‭.‬لا‭ ‬يعود‭ ‬سبب‭ ‬هذا‭ ‬الاختلاف‭ ‬الى‭ ‬الخرافات‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬بالرقم‭ ‬13،‭ ‬أو‭ ‬الى‭ […]

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