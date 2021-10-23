فرنسا تتجه لمنع الحيوانات في السيرك

2021/10/23 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توصل‭ ‬نواب‭ ‬وأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬بشأن‭ ‬إساءة‭ ‬معاملة‭ ‬الحيوانات‭ ‬يتضمن‭ ‬منعا‭ ‬تدريجيا‭ ‬للاستعانة‭ ‬بالحيوانات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬السيرك،‭ ‬ما‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬إقراره‭ ‬سريعا‭.‬ وكتب‭ ‬النائب‭ ‬لوييك‭ ‬دومبريفال‭ ‬من‭ ‬الأكثرية‭ ‬الحكومية،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬معدي‭ ‬الاقتراح‭ ‬القانوني،‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ “‬توصلنا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬كان‭ ‬مستبعدا‭ ‬بشأن‭ […]

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