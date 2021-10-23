أكثر من أربعة آلاف اعتداء جنسي طاولت مستخدمي سيارة اجرة ليفت

2021/10/23 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭,‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سجلت‭ “‬ليفت‭”‬،‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬المنافسة‭ ‬لـ‭”‬أوبر‭” ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الأجرة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬اعتداء‭ ‬ذي‭ ‬طابع‭ ‬جنسي‭ ‬خلال‭ ‬رحلات‭ ‬لمستخدمي‭ ‬التطبيق‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬2017‭ ‬و2019،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الأول‭ ‬بشأن‭ ‬سلامة‭ ‬المستخدمين‭.‬ وصدر‭ ‬التقرير‭ ‬المنتظر‭ ‬منذ‭ ‬عامين،‭ ‬بعدما‭ ‬تعهدت‭ ‬الشركة‭ ‬الأميركية‭ ‬بالشفافية‭ ‬إثر‭ ‬نشر‭ ‬منافستها‭ […]

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