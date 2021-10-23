أرسنال يفك عقدته أمام أستون فيلا ويقترب من المقدمة

2021/10/23 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن أرسنال من فك عقدته أمام ضيفه أستون فيلا واقترب مؤقتا من فرق المقدمة، وذلك بالفوز عليه 3-1، الجمعة، في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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