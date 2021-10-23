الفياض يعلن موقف الحشد الشعبي من نتائج الانتخابات العراقية

2021/10/23 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ صدر‭ ‬امس‭ ‬اول‭ ‬موقف‭ ‬علني‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬إزاء‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬روج‭ ‬الخاسرون‭ ‬ان‭ ‬نتائجها‭ ‬ستفضي‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬الحشد‭ ‬ودمجه‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية،‭ ‬فيما‭ ‬ أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬فالح‭ ‬الفياض،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬موقف‭ ‬الحشد‭ ‬من‭ ‬التظاهرات‭ ‬القائمة‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬اجريت‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ […]

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