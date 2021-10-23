2021/10/23 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قبل‭ ‬أيام‭ ‬نشرت‭ ‬مواقع‭ ‬رسمية‭ ‬عراقية‭ ‬صورا‭ ‬لقادة‭ ‬عسكريين‭ ‬يتفقدون‭ ‬جبهات‭ ‬القتال‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬ومرت‭ ‬الصور‭ ‬مروراً‭ ‬عابراً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التوقف‭ ‬عند‭ ‬حقيقة‭ ‬انّ‭ ‬امكنة‭ ‬داعش‭ ‬ونقاط‭ ‬انطلاقه‭ ‬معروفة‭ ‬وتكاد‭ ‬تكون‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬وقرى،‭ ‬وهذا‭ ‬يثير‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬اذا‭ ‬استمر‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على الجبهات المنسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على الجبهات المنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).