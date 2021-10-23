عودة التوتر بين مصر وتركيا بعد اتفاق الغاز مع اليونان وتحريك دعوى ضد حفتر

2021/10/23 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ خطت‭ ‬مصر‭ ‬خطوة‭ ‬استفزازية‭ ‬لإحراج‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬المتوسط‭ ‬عبر‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬اليونان‭ ‬فيما‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬أجواء‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬التركية‭ ‬عادت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬دعم‭ ‬تركيا‭ ‬للمرتزقة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬تهديد‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عرقلة‭ […]

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